İstanbul'da iş çıkışı trafik durma noktasına geldi! Her iki istikamette uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde tatil mevsimi olmasına rağmen iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Megakentte haftanın ilk mesai gününde tatil mevsimi olmasına rağmen oluşan trafik, iş çıkış saatinde giderek arttı.

YOĞUNLUK YÜZDE 70'E DAYANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Yoğunluğun çok fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik durma noktasına gelirken, her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.