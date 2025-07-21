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İstanbul'da iş çıkışı trafik durma noktasına geldi! Her iki istikamette uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafik, İstanbul, Yoğunluk, D-100 Karayolu, Bostancı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde tatil mevsimi olmasına rağmen iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Megakentte haftanın ilk mesai gününde tatil mevsimi olmasına rağmen oluşan trafik, iş çıkış saatinde giderek arttı.

YOĞUNLUK YÜZDE 70'E DAYANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

İstanbul'da iş çıkışı trafik durma noktasına geldi! Her iki istikamette uzun kuyruklar oluştu - 1. Resim

ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Yoğunluğun çok fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde her iki istikamette de araçlar ilerlemekte zorluk çekti.

İstanbul'da iş çıkışı trafik durma noktasına geldi! Her iki istikamette uzun kuyruklar oluştu - 2. Resim

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Trafik durma noktasına gelirken, her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da iş çıkışı trafik durma noktasına geldi! Her iki istikamette uzun kuyruklar oluştu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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