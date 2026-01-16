Meteoroloji'nin son tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve kıyılarda yağmur ile karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar beklenirken, Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, sis ve don riski bulunurken, Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da pazar ve pazartesi karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar görülebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son hava tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Balıkesir hariç olmak üzere Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısında yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR, KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Yağışların Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ile karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması isteniyor.

BUZLANMA, SİS VE DON UYARISI

Özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra sis ve pus hadisesinin de etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, sürücülerin görüş mesafesindeki düşüşe ve kaygan zemin riskine karşı tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNAN BÖLGELER

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Uzmanlar, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlarda faaliyet gösterenlerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, kuzey ve doğu kesimlerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Soğuk havanın özellikle akşam ve gece saatlerinde daha fazla hissedileceği bildirildi.

RÜZGAR MARMARA’DA KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara ile Sinop ve İnebolu çevrelerinde rüzgarın kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji değerlendirmelerine ek olarak Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri İstanbul’da karla karışık yağmurun kesinleştiğini belirtti. Şen, Çamlıca, Aydos ve Şile yolu gibi yüksek kesimlerde kar görülebileceğini ifade ederek, sıcaklıkların 4-5 dereceye kadar düşeceğini, vatandaşların soğuk havaya karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 6 derece

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı 6 derece İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 11 derece İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16 derece

Parçalı ve az bulutlu 16 derece Adana: Parçalı ve az bulutlu 14 derece

Parçalı ve az bulutlu 14 derece Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17 derece

Parçalı ve az bulutlu 17 derece Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu 8 derece

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu 8 derece Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9 derece

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 9 derece Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6 derece

