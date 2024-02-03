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    • İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın çıkan kafenin çatısı çöktü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İstanbul, Yangın, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Maltepe'de bir kafede çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Alevlerin sardığı çatı müdahale edildiği sırada çöktü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    İstanbul'un Maltepe ilçesinde, kafe olarak işletilen 2 katlı bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    MÜDAHALE SIRASINDA ÇATI ÇÖKTÜ

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme meydana geldi.

    İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın çıkan kafenin çatısı çöktü

    Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulYangın
    Haberler > Gündem > İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın çıkan kafenin çatısı çöktü
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