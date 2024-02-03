İstanbul'da korku dolu anlar! Yangın çıkan kafenin çatısı çöktü

İstanbul Maltepe'de bir kafede çıkan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Alevlerin sardığı çatı müdahale edildiği sırada çöktü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, kafe olarak işletilen 2 katlı bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALE SIRASINDA ÇATI ÇÖKTÜ

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada binanın çatısında çökme meydana geldi.

Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasara neden oldu.