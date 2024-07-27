İstanbul'da kuvvetli sağanak! Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde bastıran sağanak hem sürücülere hem de dışarı hazırlıksız çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurun kentte öğle saatlerine kadar yer yer etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji'nin uyarısı haklı çıktı, İstanbul hafta sonuna sağanakla uyandı. Sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların ardından vatandaşlara nefes aldırdı.

Aşırı nemli ve sıcak havanın ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış kısa sürede hem Anadolu hem de Avrupa yakasında etkisini göstermeye başladı. Yolların su birikintileri ile dolmaya başlamasıyla beraber E-5 Karayolunda sürücüler dörtlülerini yakarak kontrollü bir şekilde ilerledi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında ise sürücüler yavaş seyretti. D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde ise trafiğin akıcı olduğu görüldü.

İBB trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 07.00 itibarıyla yüzde 31 olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Aniden bastıran yağmur, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ıslanmamak adına ellerinde şemsiye ile beklerken, bazıları ise şemsiye almayı unutunca yağmurdan korunmak için sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar koşarak işe giderken, bazıları da ellerindeki çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yer yer sağanak yağışın bugün öğle saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.