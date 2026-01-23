İstanbul’da mesai çıkışı kabusu! Trafik durma noktasında
İstanbul’da haftanın son iş gününde yağışın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik adeta kilitlendi. Kent genelinde yoğunluk yüzde 85’e ulaşırken, ana arterler ve köprülerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul’da mesai saatinin bitimiyle birlikte artan araç sayısı ve etkili olan yağış, akşam saatlerinde trafiği durma noktasına getirdi. Megakentin birçok noktasında ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler uzun süre yollarda kaldı.
AVRUPA YAKASI ADETA KİLİT
Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beylikdüzü geçişlerinde çift yönlü yoğunluk gözlendi. TEM Otoyolu’nda Hasdal ve Seyrantepe çevresi ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantılarında trafik yavaş ilerledi. Büyükdere Caddesi, Levent TEM bağlantı yolu, Barbaros Bulvarı ile Karaköy–Beşiktaş sahil hattında da yoğunluk dikkat çekti.
ANADOLU'DA ARAÇLAR GÜÇLÜKLE SEYREDİYOR
Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Ataşehir ile Kartal arasında araçlar güçlükle seyretti. TEM Otoyolu’nda Sancaktepe ile Çamlıca gişeleri arasında uzun araç kuyrukları oluşurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik Ümraniye’den, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise Kadıköy yönünden başladı. Köprünün Anadolu Yakası girişinde de akış zaman zaman durma noktasına geldi.
Şile Otoyolu’nda Ümraniye-Üsküdar hattında kısmi yoğunluk yaşanırken, Caddebostan Sahili’nden Maltepe’ye, Üsküdar sahil yolundan Beykoz’a kadar birçok noktada trafik ağır ilerledi. Öte yandan toplu taşıma durakları ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu arttı.
YOĞUNLUK YÜZDE 85'İ BULDU
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı. Bu oran Avrupa Yakası’nda yüzde 83, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 87 olarak ölçüldü.