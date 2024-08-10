İstanbul'da panik anları! Şehirlerarası otobüs seyir halindeyken alev aldı

Şişli'de seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı. Şoför otobüsü kenara çekip yolcuları tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün tamamı yanmadan alevleri kontrol altına aldı.

Malatya’dan hareket ederek İstanbul’a doğru yola çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü, İstanbul Şişli'de saat 05.00 sularında seyir halinde ilerlerken alevlere teslim oldu.

Otobüsün motor kısmındaki yangını fark eden şoför, hemen otobüsü yol kenarına park ederek içeride bulunan yolculardan otobüsü boşaltmalarını istedi. Yolcular panik halinde apar topar otobüsten tahliye oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olay yerine gelen polis ekipleri şeritlerle yolun bir bölümünü geçici olarak trafiğe kapatarak tedbir aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın otobüsün tamamı yanmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüsün söndürülmesi sonrası yol tekrar araç trafiğine açıldı.

"ÇOK FAZLA EŞYA VARDI"

Yangın esnasında otobüste yolcu olarak bulunan ve büyük panik yaşayan Erdal Parlak yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Araba yolda 1-2 defa arıza yaptı. Çok fazla eşya vardı, bunun neticesinde herhalde bir duman oldu. Başta orta kapı açılmadı ama sonradan arkadaşlar açtılar. Çok şükür en azından çoluğumuza, çocuğumuza bir şey olmadan kurtulduk. Bir problem olmadı. Şoför arkadaşlar da yardımcı oldular. Daha dikkatli olabilirlerdi, çok fazla eşya yüklemeyebilirlerdi. Malatya’dan buraya gelirken de ufak tefek 1-2 olay yaşadık. Bu kadar eşya yüklemenin bize zarar vereceğini, arka koltuklara bir şey koyulmaması gerektiğini söyledim ama arkadaşlar çok dikkate almadılar. Şimdilik iyiyiz. Bir problem olmaz inşallah. Otobüste 35 kişi vardı. Malatya’dan İstanbul’a yolculuk yapıyorduk."

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.