Bahçelievler’de bulunan bir kuyumcuya içeride müşteri varken giren maskeli soyguncu, silah zoruyla yaklaşık 3 milyon lira değerinde altını alarak olay yerinden kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde maskeli bir şahıs, kuyumcuda müşteri olduğu sırada iş yerine girerek silahıyla iş yeri sahibini tehdit etti.

3 MİLYONLUK ALTINLA KAÇTI

Şüpheli, altınların yanında getirdiği çantaya doldurulmasını söyledi. İş yeri sahibi sakin olmasını söyleyerek altınları zanlının verdiği çantaya doldurdu. Yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın bulunan çantayı alan şahıs kayıplara karıştı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

Soygun sırasında kuyumcunun alarm butonuna basması üzerine kısa sürede bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI KAMERADA

Öte yandan, soygun anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde silahlı ve maskeli şüphelinin kuyumcuya girmesi, iş yeri sahibine silah doğrulttuğu anlar kaydedildi. İçerde iş yeri sahibiyle konuşan müşteri kadının panik yaşadığı görüldü.

