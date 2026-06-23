İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yangın! Alevler ormana sıçradı
İstanbul Sultangazi'de metruk binada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'da Sultangazi Habibler Mahallesi'ndeki bir metruk plastik fabrikasında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
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