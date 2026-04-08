İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önündeki terör saldırına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 10’a yükseldi.

Dün İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde 3 terörist polis ile çatışmaya girmiş, saldırıda 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, saldırganlardan biri öldürülmüş, 2’si de yaralı olarak yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığı, saldırganların İzmit’ten kiralık araçla geldiğini ve DEAŞ bağlantılı olduklarını açıklamıştı. Terör saldırısına ilişkin 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 10’a yükseldi.

NELER OLMUŞTU?

Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasında görevli ekipler, öğle saatlerinde bölgeye gelen 3 saldırganın uzun namlulu silahlarla araçtan indiğini fark etti.

Ekipler, saldırganları durdurmak için harekete geçti. Polis, "dur" ihtarına uymayan saldırganlara müdahalede bulundu. Bunun üzerine polis ile saldırganlar arasında çatışma çıktı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Büyükdere Caddesi Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

2 POLİS YARALANDI

Çatışmada, teröristlerden 1'i ölü, 2'si yaralı olarak etkisiz hale getirildi, 2 polis de yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırganların çantalarında yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlikleri de belirlendi.

Teröristlerin kiraladıkları araçla İzmit'ten İstanbul'a geldikleri, ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

“2,5 YILDIR FAALİYET YOK"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Levent'te Yapı Kredi Plaza'nın önünde güvenlik tedbirlerini alan polislerimize bir saldırı meydana geldi. Saldırı neticesinde 2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden birisi öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi” açıklamasını yapmıştı.

Gül, bölgede Yapı Kredi ile iş yerlerinin, arka tarafta ise İsrail Konsolosluğunun bulunduğunu aktararak, şunları söylemişti:

Konsoloslukta yaklaşık 2,5 yıldır herhangi bir faaliyet yok. Yani dolayısıyla da burada konsoloslukta devam eden bir çalışma ya da yaşayan herhangi bir diplomatik görevli bulunmuyor.

