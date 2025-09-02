İstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam ettiklerini açıkladı.

4 İLÇEDE BÜYÜK OPERASYON

Bakan Yerlikaya İstanbul’un Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlar sonucu; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirildiğini ve düzenlenen operasyonlarda 10 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."