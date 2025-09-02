Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildi

İstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 417,5 kg uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, 10 kişinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik operasyonlara devam ettiklerini açıkladı.

4 İLÇEDE BÜYÜK OPERASYON

Bakan Yerlikaya İstanbul’un Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlar sonucu; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirildiğini ve düzenlenen operasyonlarda 10 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.

İstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildi - 1. Resim

KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin uyuşturucu maddesi ile 36 kg kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İstanbul'un göbeğinde yakalandı! Yarım ton uyuşturucu böyle ele geçirildi - 2. Resim

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

