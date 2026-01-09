Kocaeli’de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan analizlere göre, hastanenin 3 bloğunun depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Tahliye edilerek yıkılmasına karar verilen hastanede acil servis, yoğun bakım, ameliyathanelerde işlemlerin devam edeceği açıklandı.

11 ilde büyük yıkım oluşturan, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depremleri sonrasında deprem riski bulunan tek tek incelenmişti. Bu binalar arasında özellikle hastane binaları büyük öneme sahipti.

Kocaeli’de Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan deprem performans analizleri sonrasında hastanenin A, B ve B1 bloklarının tahliye edilerek yıkılmasına karar verildi. Yıkım kararı alınan hastanenin kapatılmayacağı açıklanırken, kampüs içine 120 yataklı acil durum yapısının inşa edileceği de belirtildi. Yapımın süresinin 3-4 ay aralığında olacağı değerlendiriliyor.

İstanbul’un yanı başındaki hastane için yıkım kararı! 3 bloğu da depreme dayanıksız çıktı

ACİL SERVİSTE TEDAVİ DEVAM EDECEK

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ilişkin alınan karara göre yetkililer, acil servis, yoğun bakım, ameliyathaneler, poliklinikler ile görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülecek.

“3 BLOKUN DEPREM PERFORMANSLARI YETERSİZ”

Yapılan incelemelerde; yataklı sersilerinin olduğu 3 blokun deprem performanslarının yetersiz olduğun tespit edildiğini açıklayan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, şu bilgileri verdi:

Vatandaşlarımızın, hastalarımızın ve orada görev yapan kıymetli personelimizin can güvenliği bizim için önceliklidir. Bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte yapılabilecek çalışmalara ilişkin değerlendirmeler başlatılmış, süreç ilgili yöneticiler ve teknik ekiplerin katkılarıyla yürütülmüştür. Mevcut hastanenin hizmetini aksatmadan, kapasiteyi artırmadan kesintisiz hizmet verebilecek bir çözüme ulaşılması hedeflenmiştir.

“GÜÇLENDİRME DOĞRU DEĞİL”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şöyle konuştu:

Normal bir konut binasında duvarda bir çatlak makul karşılanabilirken, hastane binasında en küçük bir çatlak dahi kabul edilemez. Bu standartların sağlanabilmesi amacıyla bütün kamu binaları gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda yapılan analizlerde; A blok, B blok ve B1 blok olarak adlandırılan, yüksek katlı yapılar üzerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, bu bloklarda güçlendirmenin doğru olmayacağı, güçlendirme maliyetinin neredeyse yeniden yapım maliyetine ulaştığı görülmüştür.

