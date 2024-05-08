İtfaiyeye gelen ihbar 'Yok artık' dedirtti: 'İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum'

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Mayıs 2024 10:49 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 10:54 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Son örnek ise Edirne'den geldi. bir vatandaş itfaiyeyi arayarak, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulundu.