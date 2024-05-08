Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İtfaiyeye gelen ihbar 'Yok artık' dedirtti: 'İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum'

İtfaiyeye gelen ihbar 'Yok artık' dedirtti: 'İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İtfaiyeye gelen ihbar &#039;Yok artık&#039; dedirtti: &#039;İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum&#039;

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Değişik istek ve taleplerle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul eden vatandaşların birbirinden ilginç çağrıları, merkezin gereksiz meşgul olmasına neden oluyor. Son örnek ise Edirne'den geldi. bir vatandaş itfaiyeyi arayarak, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulundu.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor. Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42’si vakaya dönüşmedi.

'AŞK ACISI ÇEKİYORUM' DİYEREK İTFAİYEYİ ARADI

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, bir vatandaşın 112’yi arayıp, "İtfaiye istiyorum. İçim yanıyor, aşk acısı çekiyorum" ihbarında bulunduğunu söyledi.

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere bin 980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
PFDK'dan Karagümrüklü Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apartman yöneticisinden komşusuna pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu - GündemApartman yöneticisinden komşusuna pusu!49 ilde MAHZEN-40 operasyonu! Suç örgütlerine göz açtırılmıyor - Gündem49 ilde MAHZEN-40 operasyonu! 127 kişi yakalandıKağıthane'de meydan savaşı! Park kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu - GündemKağıthane'de meydan savaşı! Park kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştuKatliam gibi kazanın nedenini hastalığına bağladı - GündemKatliam gibi kazayı 'hastalığına' bağladıİstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü! Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı - Gündemİstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü!Adana'da dehşet anları! Uyuşturucu bağımlısı ortalığı birbirine kattı, taksici neye uğradığını şaşırdı - GündemTaksici neye uğradığını şaşırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...