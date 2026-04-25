İzinsiz işin bedeli ağır oldu: 15 kilo topladı, 700 bin lira ödeyecek
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, nesli tehlike altında olan salep orkidelerini doğadan izinsiz toplayan bir kişiye yaklaşık 700 bin lira ceza kesildi. Ele geçirilen yumrular ise yeniden doğaya kazandırıldı.
- Şüpheli, yaklaşık 15 kilogram salep orkidesi yumrusu toplarken suçüstü yakalandı.
- El konulan bitki yumruları, zarar görmemeleri için toplandıkları bölgeye geri dikildi.
- Söz konusu kişiye 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.
- Yetkililer, kaçak bitki toplama olaylarına karşı denetimleri sıklaştırdı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, nesli tehlike altında bulunan salep orkidelerine ait yumruları izinsiz şekilde toplayan bir kişi suçüstü yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şüphelinin yaklaşık 15 kilogram salep orkidesi yumrusu topladığı tespit edildi.
CEZASI 700 BİN LİRA
Yetkililer tarafından el konulan bitki yumruları, zarar görmemeleri için yeniden toplandıkları bölgeye dikilerek doğaya kazandırıldı. Kaçak toplama faaliyetinin biyolojik çeşitliliğe ciddi zarar verdiğine dikkat çekilirken, söz konusu kişiye ilgili mevzuat kapsamında 699 bin 245 lira idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, özellikle bahar aylarında artan kaçak bitki toplama olaylarına karşı denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, vatandaşları doğaya zarar verecek bu tür faaliyetlerden uzak durmaları konusunda uyardı.