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İzmir Karaburun'da orman yangını! 100 kişi tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir Karaburun&#039;da orman yangını! 100 kişi tahliye edildi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. AFAD ve Jandarma 100 kişiyi tahliye etti.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda yükselen alevlere müdahale sürüyor. AFAD bölgedeki 100 vatandaşı tahliye etti.

DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan bölgedeki bir kamp alanında kalan 40 kişi ile 20 evde ikamet eden 60 olmak üzere toplam 100 kişi AFAD, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince tahliye edildi.

Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yangının söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlarda iş makinesi ve traktörleriyle destek veriyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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