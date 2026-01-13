İzmir’de silahlı 3 şüpheli, ATM’ye para ikmali yapmak üzere olan bir nakil aracını durdurup, görevlileri plastik kelepçe ile bağladı. Hırsızlar, yaklaşık 25-30 torba içerisindeki yaklaşık 30 milyon TL nakit parayı alarak araca yükleyip kayıplara karıştı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir zincir marketin önünde dün gece saat 23.15 sıralarında filmleri aratmayan bir hırsızlı olayı yaşandı. Bir güvenlik şirketine ait para nakil aracı, bölgedeki bir bankaya ait ATM’ye para ikmali yapmak üzere adrese geldi.

İzmir’de 30 milyonluk ATM soygunu! Para transferi yapmaya gelen aracı soydular

30 MİLYONLUK VURGUN

Arkadan gelen 3 şüpheli, ATM içerisinde işlem yapan güvenlik personelleri C.M. (24) ve R.A. (37)’ya silah doğrulttu. Güvenlik personellerini plastik kelepçe ile bağlayan şüpheliler, ATM içerisindeki paralar ile yaklaşık 25-30 torba içerisindeki 30 milyon TL nakit parayı alarak araca yükledi.

BEYAZ ARACA BİNİP KAÇTILAR

Paraları alan şüpheliler, olay yerinde beklettikleri beyaz renkli hafif ticari araca binerek kayıplara karıştı. Polis, Yeni Tepe mevkisinden otoyol istikametine doğru kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

1 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olay yeri ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak araçta ve çevrede parmak izi incelemesi yaptı. Yapılan incelemelerde soygunu gerçekleştiren şüphelilerden birinin F.M. olduğu tespit edildi.

Elleri kelepçeli halde bulunan ve darp edildikleri öne sürülen güvenlik görevlileri, ilk ifadelerinde olayın şokunu yaşadıklarını söyledi.

