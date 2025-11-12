Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası! Yolu geçişlere kapattılar

İzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası! Yolu geçişlere kapattılar

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de Çiğli Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında çöp krizi yaşandı. Çiğli Belediyesi ve ilçe halkı, Çiğli'nin çöp kamyonlarını Harmandalı yerine Menemen-Türkelli aktarma merkezine yönlendiren İzmir Büyükşehir'in çöp kamyonlarına geçiş izni vermedi.

Çiğli Belediyesi ve ilçe halkı, Çiğli'nin çöp kamyonlarını Harmandalı yerine Menemen-Türkelli aktarma merkezine yönlendiren İzmir Büyükşehir'e tepki olarak Harmandalı'na giden yolu Büyükşehir'in çöp kamyonlarına kapattı.

İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi'nde vatandaşlar, Danıştay kararıyla kapatılan vahşi çöp depolama alanına çöp taşıyan tırların geçişini engellemek için yolu kapattı. Bakanlığın verdiği sürenin dolduğunu belirten mahalle sakinleri, tesisin yeniden açılma ihtimaline karşı nöbet tutmaya devam ediyor. Çiğli Belediyesine bağlı çöp kamyonları da yola kurduğu barikatla, Büyükşehir'in çöp kamyonlarının geçişine izin vermiyor.

İzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası! Yolu geçişlere kapattılar - 1. Resim

HALK NÖBETE BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 31 Ekim'de süresi dolan izni uzatmaması üzerine bölge halkı, tesis önünde gece gündüz nöbet eylemi başlattı.

İzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası! Yolu geçişlere kapattılar - 2. Resim

KAMYONLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın talimatıyla bugün belediye ekipleri, çöp kamyonlarının Harmandalı Tesisi'ne giden yolu kapattı. Bunun üzerine kamyonlar mahalle içinde konvoy oluşturdu. Mahalle sakinleri de sokağa inerek yolu tamamen trafiğe kapattı.

İzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası! Yolu geçişlere kapattılar - 3. Resim

Polisin uyarısının ardından vatandaşlar eylemlerine son verdi. Ancak bölge halkı, tesisin yeniden faaliyete geçmemesi için nöbetlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

