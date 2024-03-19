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İzmir'de jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 5 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de, jandarma ve MİT ekipleri ortak terör operasyonu için düğmeye bastı. Baskınlarda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olan ve bu örgütlerin sosyal medya üzerinden propagandasını yapan Suriye uyruklu 5 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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