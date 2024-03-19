İzmir'de jandarma ve MİT'ten terör operasyonu: 5 gözaltı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mart 2024 09:27 - Güncelleme: 19 Mart 2024 10:12 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İzmir'de, jandarma ve MİT ekipleri ortak terör operasyonu için düğmeye bastı. Baskınlarda PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.