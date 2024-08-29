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Haberler > Gündem > İzmir'de kocası tarafından sokak ortasında dövülen kadının 'Kimse yok mu?' çığlıkları karşılıksız kaldı

İzmir'de kocası tarafından sokak ortasında dövülen kadının 'Kimse yok mu?' çığlıkları karşılıksız kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bir genç kadın sokak ortasında kocası tarafından darbedildi. Tokatlardan korunmak için yere çöken kadın, 'kimse yok mu?' diye bağırarak yardım istese de çevredekiler sadece izlemekle yetindi.

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen kadına şiddet olayı gündeme oturdu. Kocası tarafından darbedilen kadının yardım çığlıklarına kimse aldırış etmedi. 

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, kocası olduğu öğrenilen kişi tarafından sokak ortasında darbedildi. Korkudan yere çömelen kadın darbedildiği esnada, "Kimse yok mu?" diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçenler olayı izlemekle yetindi.

İzmir'de kocası tarafından sokak ortasında dövülen kadının 'Kimse yok mu?' çığlıkları karşılıksız kaldı - 1. Resim

KOCASI SOKAK ORTASINDA DARBETTİ

Olay 27 Ağustos akşamı Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın, kocası olduğu kişi tarafından darbedilirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocasının tokat darbelerinden korunmak için yere çömelen kadın, korkuyla yardım istedi.

Sokak ortasında şiddet gören kadın, darbedildiği esnada 'Kimse yok mu?' diye bağırarak yardım isterken, yoldan geçen araç sürücüleri olayı izlemekle yetindi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan koca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de kocası tarafından sokak ortasında dövülen kadının 'Kimse yok mu?' çığlıkları karşılıksız kaldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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