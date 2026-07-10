İzmir’deki elektrik faciasında bilirkişi raporu talebi! Acılı baba konuştu: En ağır acıyla karşınızdayım
2 sene önce İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettikleri olaya ilişkin davada mahkeme, bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı erteledi. Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan kendini “Mülkiye müfettişi denetiminden geçtik” savunmasını yaparken, acılı baba “Tüm sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum" dedi.
- 12 Temmuz 2024'te İzmir'de sağanak nedeniyle suyla dolan yolda elektrik akımına kapılan tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isteyen İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetti.
- Dava, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
- Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti.
- Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, müfettiş denetiminden geçtiklerini ve raporda hukuken yargılanması gerektiğinin yazıldığını belirtti.
- Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası sanıklardan şikayetçi olduğunu ve tüm sanıkların cezalandırılmasını istediğini söyledi.
- Mahkeme heyeti, dosyanın alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine ve tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının devamına hükmetti.
- Duruşma, 9 Ekim tarihine ertelendi.
12 Temmuz 2024 tarihinde İzmir’de sağanaktan korunmaya çalışırken, suyla dolan yolda elektrik akımına kapılan tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isterken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti.
2 kişinin ölümüne ilişkin açılan davanın yeni duruşması, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ilk sözü eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, aldı. Suçsuz olduğunu söyleyen Köseoğlu beraatini talep etti.
“MÜFETTİŞ DENETİMİNDEN GEÇTİK”
Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Mülkiye müfettişi denetiminden geçtik. Denetimin ardından hazırlanan raporda hukuken yargılanmam gerektiği yazmaktadır" diye konuştu.
“EN AĞIR ACIYLA KARŞINIZDAYIM”
Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek “Bir babanın yaşayacağı en ağır acıyla karşınızdayım. Tüm sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum" dedi.
9 EKİM’E ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Heyet, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumlarının net bir şekilde tespiti amacıyla dosyanın alanında uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.