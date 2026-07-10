2 sene önce İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettikleri olaya ilişkin davada mahkeme, bilirkişi raporu talep ederek duruşmayı erteledi. Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan kendini “Mülkiye müfettişi denetiminden geçtik” savunmasını yaparken, acılı baba “Tüm sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum" dedi.

12 Temmuz 2024 tarihinde İzmir’de sağanaktan korunmaya çalışırken, suyla dolan yolda elektrik akımına kapılan tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmak isterken akıma kapılan İnanç Öktemay (44) hayatını kaybetmişti.

2 kişinin ölümüne ilişkin açılan davanın yeni duruşması, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada ilk sözü eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, aldı. Suçsuz olduğunu söyleyen Köseoğlu beraatini talep etti.

Özge Ceren Deniz

“MÜFETTİŞ DENETİMİNDEN GEÇTİK”

Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Mülkiye müfettişi denetiminden geçtik. Denetimin ardından hazırlanan raporda hukuken yargılanmam gerektiği yazmaktadır" diye konuştu.

İzmir’deki elektrik faciasında bilirkişi raporu talebi! Acılı baba konuştu: En ağır acıyla karşınızdayım

“EN AĞIR ACIYLA KARŞINIZDAYIM”

Hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz'in babası ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek “Bir babanın yaşayacağı en ağır acıyla karşınızdayım. Tüm sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum, adalete güveniyorum" dedi.

İnanç Öktemay

9 EKİM’E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut adli kontrol şartlarının devamına hükmetti. Heyet, olayın meydana gelmesinde sanıkların, hayatını kaybedenlerin ve üçüncü kişilerin kusur durumlarının net bir şekilde tespiti amacıyla dosyanın alanında uzman İTÜ/ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.

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