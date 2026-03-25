İzmir’de 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın yük asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör'e 6 yıl 3 ay, kardeşi Mustafa Güngör ile babası Yaşar Güngör'e ise 5'er yıl hapis cezası verdi. Firma çalışanı A.H.M. ise beraat etti.

İzmir’in Menderes ilçesinde 20 Eylül 2025'te taşınma sırasında kurulan asansörden düşen koltuk, 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Ebrar Aktaş'ın ölümüne ilişkin dava açılmış, hazırlanan iddianamede Mustafa Güngör, kardeşi Efecan Güngör, baba Yaşar Güngör, firma çalışanı A.H.M. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Menderes 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Hakim nakliye firması yetkilileri Efecan Güngör'e "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan indirimle 6 yıl 3 ay, Mustafa Güngör ile babaları Yaşar Güngör'e de 5'er yıl hapis cezası verdi. Firma çalışanı A.H.M. ise beraat etti.

İzmir'deki koltuk faciasında karar! 9 yaşındaki Ebrar'ı hayattan koparmıştı

"KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Kaza yaşandığı için üzgün olduğunu ifade eden Mustafa Güngör, "Keşke ben ölseydim de Ebrar ölmeseydi. Böyle bir kaza olmasını istemezdim. Taşıma işlerini yaparken araçlara bile zarar gelmesin diye önlem alıyorum. Benim de ailem var, çocuğa zarar gelmesini nasıl isterim” dedi.

“HİÇBİR ÖNLEM ALMAMIŞLAR”

Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ise karar sonrasında şunları söyledi:

Anne yüreğiyle kararı değerlendirirsem sanıkların daha çok ceza almalarını isterdim. Hiçbir önlem almamışlar. 5 yıldır bu işi yaptıklarını söylüyorlar ama güvenliği almadılar. Kararın yerinde olduğunu düşünüyorum. Keşke kızım ölmeseydi de onun doğum gününü kutlasaydık. Bugün 186 gün oldu. Gün sayıyorum, çok üzgünüm.

"TUTMAYA ÇALIŞTIM AMA YETİŞEMEDİM"

Bir önceki duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.G. “Koltuğu indirirken ben Ebrar'ın yukarı çıktığını düşündüm. Kardeşim 'koltuk düşecek' diye bağırdı. Ebrar'ın koştuğunu gördüm. Arabadan atlayıp tutmaya çalıştım ama yetişemedim. İlk müdahaleyi yapıp ambulansı çağırdık. Kastımız yoktu, defalarca uyardım” demişti.

Davanın bilirkişi raporunda sanık E.G.'nin asli, sanık M.G.'nin tali kusurlu bulundu. Diğer sanık A.H.M.'nin olayda kusurunun bulunmadığı belirtilmişti. 9 yaşındaki Ebrar Aktaş'ın annesi Songül Lök ise bakımı ve gözetiminde bulunması gereken kızına bakmakta yeterli özeni göstermediği gerekçesiyle teknik yönden tali kusurlu bulunmuştu.

