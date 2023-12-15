İzmit'te 3 kiloluk ıstakoz oltaya takıldı, ender bulunan tür denize geri bırakıldı

15 Aralık 2023 00:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 00:09

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmit Körfezi'nde Gölcük Değirmendere'de amatör balıkçıların oltasına ıstakoz takıldı. 3 kilogram ağırlığındaki ıstakoz, balıkçılar tarafından yeniden denize bırakıldı. Balıkçılar tarafından kayda alınan o anlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabında "İzmit Körfezi'nde yakalanan 3 kilogram ağırlığındaki dev ıstakoz yeniden denize bırakıldı" notuyla paylaşıldı.

Açıklamalarda bulunan bir balıkçı, "Olta balıkçılığına gönül vermiş birkaç arkadaşımızla birlikte oltamıza ender rastlanan ıstakoz denk geldi. Böyle bir canlının Kocaeli'de neslinin bitmemesi hatta çoğalması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Istakozu yeniden suya iade edeceğiz" dedi.

"KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Yakaladıkları ıstakozun nadir bulunan bir tür olduğunu ifade eden balıkçı, "Değeri çok yüksek olan, nadir bulunan ıstakoz. Böyle nadir bulunan canlıyı korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ediyoruz. Denizde yapılan temizliğin ardından İzmit'te mercan, karagöz, kırlangıç, pisi, kalkan görüldüğü üzere ıstakoz da denk geliyor" diye konuştu.