İznik Gölü'ne giren 2 gencin cesedi çıkarıldı! Aileler kahroldu
Bu sabah İznik Gölü'ne giren iki gencin kaybolması üzerine ekiplere haber verildi. Gençlerin sudan cansız bedenleri çıkarılırken acılı aile üyeleri kahroldu.
- Bünyamin Kadı (19) ve İsmail İmamoğlu (21) bu sabah İznik Gölü'ne girdi.
- Bir süre sonra gözden kaybolan gençlerin sahildeki arkadaşları ihbarda bulundu.
- İznik Asayiş Bot Komutanlığı ve Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıç polisleri arama başlattı.
- Kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta iki gencin cesetlerine ulaşıldı.
- Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna götürüldü.
- Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları göl kenarında fenalık geçirdi.
Bursa'nın İznik ilçesinde bu sabah saatlerinde İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı (19) ve İsmail İmamoğlu (21), bir süre sonra gözden kayboldu.
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CESETLERİ 30 METRE UZAKLIKTA BULUNDU
Kadı ve İmamoğlu'nun gözden kaybolduğunu gören sahildeki arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen İznik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler İznik Gölü'nde arama çalışması başlattı.
Su altında yapılan arama sonucu kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta Kadı ve İmamoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı.
AİLE ÜYELERİ KENDİNDEN GEÇTİ
Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna götürüldü. Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları göl kenarında gözyaşlarına boğulurken, bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlara olay yerinde müdahalede bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.