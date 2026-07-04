Bu sabah İznik Gölü'ne giren iki gencin kaybolması üzerine ekiplere haber verildi. Gençlerin sudan cansız bedenleri çıkarılırken acılı aile üyeleri kahroldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde bu sabah saatlerinde İznik Gölü'ne giren Bünyamin Kadı (19) ve İsmail İmamoğlu (21), bir süre sonra gözden kayboldu.

CESETLERİ 30 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kadı ve İmamoğlu'nun gözden kaybolduğunu gören sahildeki arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen İznik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler İznik Gölü'nde arama çalışması başlattı.

Su altında yapılan arama sonucu kıyıdan yaklaşık 30 metre uzaklıkta Kadı ve İmamoğlu'nun cesetlerine ulaşıldı.

İznik Gölü'ne giren 2 gencin cesedi çıkarıldı! Aileler kahroldu

AİLE ÜYELERİ KENDİNDEN GEÇTİ

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna götürüldü. Acı haberi alan aile fertleri ve yakınları göl kenarında gözyaşlarına boğulurken, bazı vatandaşlar fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri, sinir krizi geçiren yakınlara olay yerinde müdahalede bulundu.

İznik Gölü'ne giren 2 gencin cesedi çıkarıldı! Aileler kahroldu

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İznik Gölü'ne giren 2 gencin cesedi çıkarıldı! Aileler kahroldu

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