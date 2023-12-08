JF-17 Thunder kimin, hangi ülkenin? JF-17 kim üretiyor?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
JF-17 Thunder kimin, hangi ülkenin? | JF 17 Thunder savaş uçağı Türkiye’nin seçenekleri arasında yer alıyor. Peki, JF 17 kimin, hangi ülkenin? JF 17 savaş uçağını kim üretiyor? İşte detaylar…
JF-17 Thunder hangi ülkenin? JF 17 savaş uçağı üreticisinin kim, hangi ülke olduğu merak konusu idi. İşte bilgiler…
JF-17 THUNDER KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?
PAC JF-17 Thunder, CAC FC-1 Xiaolong, Çin'in Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ve Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Pakistan Hava Kuvvetleri'ndeki (PAF) eski uçakların yerini almak üzere tasarlanmıştır ve önleme, kara saldırısı, gemisavar ve hava keşfi gibi çeşitli rolleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve 23 mm GSh-23-2 çift namlulu otomatik top dahil olmak üzere çeşitli mühimmatla donatılmıştır. JF-17, Guizhou WS-13 veya Klimov RD-93 art yanmalı turbofan ile güçlendirilmiştir ve Mach 1.6 azami hıza sahiptir. Diğer Batılı avcı uçaklarına göre uygun maliyetli bir alternatiftir ve blok II varyantı yaklaşık 25 milyon dolara mal olmaktadır.
JF-17 ÖZELLİKLERİ
- Mürettebat: 1 (tek koltuklu JF-17A) veya 2 (çift koltuklu JF-17B)
- Uzunluk: 14.326 m (47 ft 0 inç)
- Kanat Açıklığı: 9,44 m (31 ft 0 inç)
- Yükseklik: 4,57 m (15 ft 0 inç)
- Kanat alanı: 24,43 m2 (263,0 sq ft)
- Boş ağırlık: 7,965 kg (17,560 lb)
- Maksimum kalkış ağırlığı: 13,500 kg (29,762 lb)
- Yakıt kapasitesi: 3.000 L (2.449 kg) dahili; 1 x 800 L (180 imp gal) orta hat damla tankı; 2 x 800 L (180 imp gal) veya 1.100 L (240 imp gal) iç kanat altı damla tankları
- Güç ünitesi: 1 × DEEC'li Klimov RD-93 art yakmalı turbofan, 49,4 kN (11.100 lbf) kuru itiş gücü, 84,4 kN (19.000 lbf) art yakıcılı
JF-17 Performans Özellikleri
- Maksimum hız: 1.910 km/sa (1.190 mph, 1.030 kn)
- Maksimum hız: Mach 1.6-1.8
- Seyir hızı: 1.359 km/sa (844 mph, 734 kn)
- Durma hızı: 150 km/sa (93 mph, 81 kn)
- Savaş menzili: 1.200 km (750 mil, 650 nmi) (yakıt ikmali olmadan)
- Servis tavanı: 16.920 m (55.510 ft)
- g limitleri: +8/-3 (uçuş kontrol sistemi ile sınırlı)
- Tırmanma hızı: 300 m/s (59.000 ft/dk)
- İtme/ağırlık: RD-93 ile 1,07
Silahlanma Özellikleri
- Toplar: 1 × 23 mm GSh-23-2 çift namlulu top veya 1 × 30 mm GSh-30-2 çift namlulu top
- Silah İstasyonları: 8 (2 × kanat ucu, 4 × kanat altı, 1 × gövde altı, 1 × çene), her kanat altı silah istasyonunda çift ejektör rafı kapasitesi.
- Faydalı yük: 3,700 kg (8,200 lb) harici depo
- Füzeler
- Havadan havaya füzeler: PL-5EII, PL-9C, PL-10E, R-Darter, PL-12 (SD-10A), PL-15E
- Havadan karaya füzeler: CM-102, LD-10, MAR-1, Ra'ad-II, HD-1A
- Gemi savar füzeleri: C-601, C-705KD, C-802AK, CM-400AKG, HD-1A
- Bombalar
- Güdümsüz bombalar: 250 kg Önceden parçalanmış bomba, Mk-82, Mk-83, Mk-84, HAFR-1/HAFR-2, RPB-1
- Güdümlü bombalar: GBU-10, GBU-12, GBU-16, LT-2, H-2 SOW, H-4 SOW, GB-6, NORINCO GB-250A, NORINCO GB-500A