JF-17 Thunder kimin, hangi ülkenin? JF-17 kim üretiyor?

8 Aralık 2023 15:16 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:18

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

JF-17 Thunder hangi ülkenin? JF 17 savaş uçağı üreticisinin kim, hangi ülke olduğu merak konusu idi. İşte bilgiler…

JF-17 THUNDER KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

PAC JF-17 Thunder, CAC FC-1 Xiaolong, Çin'in Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ve Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Pakistan Hava Kuvvetleri'ndeki (PAF) eski uçakların yerini almak üzere tasarlanmıştır ve önleme, kara saldırısı, gemisavar ve hava keşfi gibi çeşitli rolleri yerine getirme yeteneğine sahiptir. Havadan havaya ve havadan karaya füzeler ve 23 mm GSh-23-2 çift namlulu otomatik top dahil olmak üzere çeşitli mühimmatla donatılmıştır. JF-17, Guizhou WS-13 veya Klimov RD-93 art yanmalı turbofan ile güçlendirilmiştir ve Mach 1.6 azami hıza sahiptir. Diğer Batılı avcı uçaklarına göre uygun maliyetli bir alternatiftir ve blok II varyantı yaklaşık 25 milyon dolara mal olmaktadır.

JF-17 ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 1 (tek koltuklu JF-17A) veya 2 (çift koltuklu JF-17B)

Uzunluk: 14.326 m (47 ft 0 inç)

Kanat Açıklığı: 9,44 m (31 ft 0 inç)

Yükseklik: 4,57 m (15 ft 0 inç)

Kanat alanı: 24,43 m2 (263,0 sq ft)

Boş ağırlık: 7,965 kg (17,560 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 13,500 kg (29,762 lb)

Yakıt kapasitesi: 3.000 L (2.449 kg) dahili; 1 x 800 L (180 imp gal) orta hat damla tankı; 2 x 800 L (180 imp gal) veya 1.100 L (240 imp gal) iç kanat altı damla tankları

Güç ünitesi: 1 × DEEC'li Klimov RD-93 art yakmalı turbofan, 49,4 kN (11.100 lbf) kuru itiş gücü, 84,4 kN (19.000 lbf) art yakıcılı

JF-17 Performans Özellikleri

Maksimum hız: 1.910 km/sa (1.190 mph, 1.030 kn)

Maksimum hız: Mach 1.6-1.8

Seyir hızı: 1.359 km/sa (844 mph, 734 kn)

Durma hızı: 150 km/sa (93 mph, 81 kn)

Savaş menzili: 1.200 km (750 mil, 650 nmi) (yakıt ikmali olmadan)

Servis tavanı: 16.920 m (55.510 ft)

g limitleri: +8/-3 (uçuş kontrol sistemi ile sınırlı)

Tırmanma hızı: 300 m/s (59.000 ft/dk)

İtme/ağırlık: RD-93 ile 1,07

Silahlanma Özellikleri