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Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Masada birçok önemli konu var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Masada birçok önemli konu var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabine, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze'deki son durum masaya yatırılacak. Diğer ana gündem konuları ise 10'uncu Yargı Paketi ve 'terörsüz Türkiye' için atılacak adımlar olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.00'te başlaması planlanan toplantıda birçok konunun ele alınması bekleniyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ADIMLARI GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre; 'terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında sürece ilişkin değerlendirmeler ve atılacak adımların kabinede gündeme gelmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakma kararının ardından, bölgede uygulanacak sistemin de konuşulması bekleniyor.

EKONOMİ DE MASADA

Ekonomi alanında atılan ve atılacak adımlara ilişkinde gündemlerin de masada olması bekleniyor. Enflasyonla mücadele, yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.

Öte yandan hazırlıkları süren yargı paketinin detaylarına ilişkin değerlendirmeler gündeme alınacak. Kabine toplantısında, yeni Anayasaya ilişkin çalışmalara ilişkin detaylara değinilmesi bekleniyor.

Kabine yoğun gündemle toplanıyor! Masada birçok önemli konu var - 1. Resim

İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINACAK

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının da konuşulacağı kabine toplantısında, İsrail'in durmadan saldırılarına devam etmesine, aynı zamanda ise Suriye'ye yaptığı saldırılar ile bölgesel olarak oluşturduğu huzursuzluklar ele alınacak.

Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun ve barış sürecine ilişkinde değerlendirmelerin gündemde olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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