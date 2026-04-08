İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması KADES’e bugüne kadar 94 bin 159 ihbar ulaştı.

İçişleri Bakanlığının teknolojik imkânları güvenlik hizmetleriyle birleştirme vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES), 9 milyon 458 bin 98 defa indirildi.

KADES, şiddet mağduru veya şiddet görme tehlikesi altındaki kadınların telefondan tek tuşla kolluk kuvvetlerine anında ulaşmasını sağlıyor. Uygulama üzerinden bugüne kadar toplam 94 bin 159 ihbar yapılırken, ihbarların 60 bin 754’ü asıllı, 33 bin 405’i ise asılsız olarak kayıtlara geçti.

"7/24 ESASIYLA YANLARINDAYIZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES’in hayati bir rol üstlendiğini vurgulayarak, uygulamayı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulundu. Çiftçi, “Kadınların tehlike hissettiklerinde sadece konum bilgisini paylaşarak uygulamadan bildirim yapmalarını rica ediyoruz. Hiçbir kadın şiddet korkusuyla yaşamasın diye teknolojinin bütün imkânlarıyla 7 gün 24 saat esasıyla yanlarındayız” dedi.

