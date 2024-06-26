Kadıköy'deki restoran faciasının görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu bazı müşteriler yaralandı. Facianın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy Plaj Yolu Sokak'taki restoranın asma tavanı, içeride müşteriler bulunduğu sırada çöktü. Düşen tavan parçaları bazı müşterilerin yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine restorana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 1'i sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan bazı kişiler de ambulansta tedavi edildi.

Facianın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.