Kadir Gecesi’nde camiler dolup taştı
On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının bitimine günler kala ülke genelinde vatandaşlar camilerde buluştu.
Kadir Gecesi'nde camilerde iftar yapan vatandaşlar, avluları doldurarak oruçlarını açtı, Kur'an okudu ve dua etti.
- Kadir Gecesi münasebetiyle iftarlar camilerde yapıldı.
- Vatandaşlar cami avlularını ve etrafındaki parkları doldurdu.
- Akşam ezanının okunması ile oruçlar açıldı.
- Kur'an okundu ve dua edildi.
- Bu sene 16 Mart'ta idrak edilen Kadir Gecesi, önümüzdeki sene 5 Mart Cuma gününe denk geliyor.
Kadir Gecesi münasebetiyle iftarlarını da camilerde yapmak isteyen vatandaşlar, avluları doldurup etrafındaki parklarda iftar hazırlıkları yapıp oruçlarını açtı. Kur’ân-ı kerimin indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesi’nde yurt genelinde camiler doldu taştı.
Avlulara kadar uzanan kalabalık cemaat akşam ezanının okunması ile oruçlarını açtı, Kur’ân-ı kerim okudu, dua etti.
Bu sene 16 Mart’ta idrak edilen Kadir Gecesi, önümüzdeki sene 5 Mart Cuma gününe denk geliyor.
