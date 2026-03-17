On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayının bitimine günler kala ülke genelinde vatandaşlar camilerde buluştu.

Kadir Gecesi münasebetiyle iftarlarını da camilerde yapmak isteyen vatandaşlar, avluları doldurup etrafındaki parklarda iftar hazırlıkları yapıp oruçlarını açtı. Kur’ân-ı kerimin indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesi’nde yurt genelinde camiler doldu taştı.

Avlulara kadar uzanan kalabalık cemaat akşam ezanının okunması ile oruçlarını açtı, Kur’ân-ı kerim okudu, dua etti.

Bu sene 16 Mart’ta idrak edilen Kadir Gecesi, önümüzdeki sene 5 Mart Cuma gününe denk geliyor.



