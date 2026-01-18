Türk Silahlı Kuvvetlerinin en köklü eğitim merkezlerinden Tuzla’daki Piyade Okulu, zorlu parkurlar, fiziki dayanıklılık çalışmaları ve modern harp eğitimleriyle ön safta görev yapacak personeli göreve hazırlıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının en köklü sınıflarından biri olan piyade sınıfına mensup personelin eğitim gördüğü İstanbul Tuzla’daki Piyade Okulu, muharebe sahasında en ön safta görev yapacak subay, astsubay ve uzman personeli zorlu şartlar altında göreve hazırlıyor.

1909 yılından bu yana faaliyet gösteren okul, bugün Tuzla’daki yerleşkesinde disiplinli ve yoğun eğitim anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Teknolojinin harp sahasındaki etkisinin artmasıyla birlikte Tuzla’daki Piyade Okulunda drone ve dronesavar eğitimleri de yoğun şekilde veriliyor. Eğitim sürecinin önemli bir bölümünü fiziki dayanıklılık faaliyetleri oluşturuyor.

Tuzla’daki Piyade Okulunda engelli koşu parkurları, uzun mesafe koşuları ve birlik hâlinde yapılan kondisyon çalışmalarıyla personelin dayanıklılığı, irade gücü ve disiplin anlayışı üst seviyeye çıkarılıyor. Modern harp ortamında büyük önem taşıyan meskûn mahal muharebelerine yönelik eğitimler de yine Tuzla’daki eğitim alanlarında icra ediliyor.

8 aylık zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Tuzla’daki Piyade Okulundan mezun olarak atandıkları birliklerde göreve başlıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası