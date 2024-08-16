Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! Detayları AFAD açıkladı

Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! Detayları AFAD açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kahramanmaraş&#039;ta gece yarısı deprem! Detayları AFAD açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı, deprem ilçe sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.37 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilirken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trump Harris'i hedef aldı: Zekasına saygı duymuyorum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filistin lideri Abbas, TBMM'den dünyaya seslendi: Ya zafer ya şehadet, Gazze’ye gidiyorum - GündemAbbas, TBMM'den dünyaya seslendiHİSAR-O’dan tam isabet, Eurofighter’da sona yaklaşıldı - GündemHİSAR-O’dan tam isabet, Eurofighter’da sona yaklaşıldıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emniyet ve jandarmada yeni atama kararı - GündemEmniyet ve jandarmada üst düzey değişimBakan Yumaklı köpek lobisinin iftirasına uğrama korkusunu TGRT Haber’de anlattı: "Ölü köpeği kaldırmaya korkar olduk" - GündemKöpek lobisinin iftirasına uğrama korkusunu anlattıZafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili soruşturma başlatıldı - GündemZafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili soruşturma başlatıldıİsrail müzakereler sürerken saldırdı! Filistinli çocuklar bombaların hedefi oldu - GündemFilistinli çocuklar bombaların hedefi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...