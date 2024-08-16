Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! Detayları AFAD açıkladı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı, deprem ilçe sakinleri arasında paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.37 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilirken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi