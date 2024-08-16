Kahramanmaraş'ta gece yarısı deprem! Detayları AFAD açıkladı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Naci Görür İstanbulluları uyarmıştı! Büyük Marmara depremi için geniş çaplı tatbikat

Naci Görür İstanbulluları uyarmıştı! Büyük Marmara depremi için geniş çaplı tatbikat

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş gece saatlerinde sallandı, deprem ilçe sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 05.37 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilirken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.