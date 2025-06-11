Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AK Parti bayramda sahaya indi, toplumun nabzını tuttu: Kamera bantlaması kırılma noktası oldu

AK Parti bayramda sahaya indi, toplumun nabzını tuttu: Kamera bantlaması kırılma noktası oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti bayramda sahaya indi, toplumun nabzını tuttu: Kamera bantlaması kırılma noktası oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Partililerin bayram süresince sahada yaptığı gözlemlere göre, İmamoğlu operasyonlarında CHP lehine oluşan rüzgâr tersine dönüyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları konusunda toplumun belli kesimlerinde oluşan ‘Siyasi operasyon’ düşüncesi kamera bantlama görüntüleri ile kırılmaya başladı.

AK Partililerin bayram süresince sahada yaptığı gözlemlere göre, bu konuda CHP lehine oluşan rüzgâr tersine dönüyor. Operasyonların başladığı 19 Mart’tan itibaren hem kamuoyu yoklamaları ile hem de saha gözlemleri ile toplumun nabzını tutan AK Parti yönetimi son olarak bayramda vatandaşların görüşlerini bire bir dinleme imkânı buldu.

KANAAT DEĞİŞİYOR

AK Parti kurmayları, “İlk başlarda İBB ile ilgili yürütülen soruşturmalar nedeniyle toplumsal bir tepki vardı. Toplumun önemli bir bölümü bunun siyasi bir operasyon olduğu kanaatindeydi. Ama ne zamanki kamera bantlama görüntüleri ortaya çıktı, vatandaşın da düşüncesi değişti. O görüntülerden sonra toplumda bazı şeyler yerli yerine oturdu. ‘Demek ki bir şey var ki kameraları bantlıyorlar’ düşüncesi oluştu. Bu durum giderek yaygınlaşacaktır. İddianame ortaya çıktıktan sonra vatandaşın kafasındaki fluluk daha da giderilecektir. Bayram süresince yaptığımız ziyaretlerde de durumun değiştiğini gözlemledik. İtirafçıların açıklamaları da rüzgârın tersine dönmesinde etkili oldu” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milletlerarası Hukuk Uzmanı Erkiner: Lahey dosyasına Madleen giriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kâbe'ye hüzünlü veda! Hacılar mukaddes topraklardan yurda dönüyor - GündemHacılar mukaddes topraklardan yurda dönüyorGazetemizin gündeme getirdiği meseleye 'İçişleri' el koydu! Hız sınırına ayar, tabelalar gözden geçirilecek - GündemHız sınırına ayar, tabelalar gözden geçirilecekFerdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme - GündemFerdi Zeyrek’in ölümüne yol açan 2 kişiye gözaltıİstanbul'da skandal! Okul kantininde haç işaretli bileklik satmışlar, velilerden tepki yağıyor - GündemOkul kantininde haç işaretli bileklik satmışlar! Tepki yağdıTürkiye, Avusturya'daki okul saldırısından dolayı derin üzüntü duyuyor - GündemTürkiye, Avusturya'daki okul saldırısından dolayı derin üzüntü duyuyorHalk TV'ye kayyım atanmasının ilk işareti! Medyaya yeni operasyon dalgası iddiası - GündemHalk TV'ye kayyım mı atanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...