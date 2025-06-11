AK Parti bayramda sahaya indi, toplumun nabzını tuttu: Kamera bantlaması kırılma noktası oldu

AK Partililerin bayram süresince sahada yaptığı gözlemlere göre, İmamoğlu operasyonlarında CHP lehine oluşan rüzgâr tersine dönüyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları konusunda toplumun belli kesimlerinde oluşan ‘Siyasi operasyon’ düşüncesi kamera bantlama görüntüleri ile kırılmaya başladı.

AK Partililerin bayram süresince sahada yaptığı gözlemlere göre, bu konuda CHP lehine oluşan rüzgâr tersine dönüyor. Operasyonların başladığı 19 Mart’tan itibaren hem kamuoyu yoklamaları ile hem de saha gözlemleri ile toplumun nabzını tutan AK Parti yönetimi son olarak bayramda vatandaşların görüşlerini bire bir dinleme imkânı buldu.

KANAAT DEĞİŞİYOR

AK Parti kurmayları, “İlk başlarda İBB ile ilgili yürütülen soruşturmalar nedeniyle toplumsal bir tepki vardı. Toplumun önemli bir bölümü bunun siyasi bir operasyon olduğu kanaatindeydi. Ama ne zamanki kamera bantlama görüntüleri ortaya çıktı, vatandaşın da düşüncesi değişti. O görüntülerden sonra toplumda bazı şeyler yerli yerine oturdu. ‘Demek ki bir şey var ki kameraları bantlıyorlar’ düşüncesi oluştu. Bu durum giderek yaygınlaşacaktır. İddianame ortaya çıktıktan sonra vatandaşın kafasındaki fluluk daha da giderilecektir. Bayram süresince yaptığımız ziyaretlerde de durumun değiştiğini gözlemledik. İtirafçıların açıklamaları da rüzgârın tersine dönmesinde etkili oldu” değerlendirmesini yaptı.