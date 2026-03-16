Kanada hükümeti, 6 Şubat depremlerinin ardından özel vizeyle ülkeye kabul ettiği Türk depremzedelerin oturum izinlerini uzatmama kararı aldı. Önümüzdeki günlerde yaklaşık 9 bin kişinin yurda dönmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketinin ardından Kanada, Türkiye’den gelen depremzedelere geçici çalışma ve oturum hakkı tanımıştı. Ancak alınan son kararla, bu kapsamda verilen izinlerin yenilenmeyeceği açıklandı.

Depremin ardından Kanada hükümeti, Türkiye'deki depremzedeler için özel bir program başlatmış ve şartları uygun olan vatandaşlara geçici çalışma ve oturum izni vermişti. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Kanada'ya giderek burada yaşamaya başladı.

KALICI OTURUM İZNİ GÜNDEMDEYDİ

İlk etapta geçici olarak verilen izinlerin, her yıl yapılan değerlendirmelerle uzatılması öngörülüyordu. Ülkede yaklaşık üç yıldır çoğu zorlu işlerde çalışan depremzedeler için dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau döneminde kalıcı oturum izni ve vatandaşlık gibi seçenekler de gündeme gelmişti.

Ancak 14 Mart 2025’te başbakanlık görevine Mark Carney’nin gelmesiyle birlikte göç politikalarında değişiklik yapılarak 2026 yılı itibarıyla uzatma kararı verilmedi. Böylece geçici vizesi sona eren Türk vatandaşlarının ülkeden ayrılması gerektiği bildirildi.

9 BİN KİŞİ YURDA DÖNÜŞ YAPACAK

Akşam'ın haberine göre, bu kapsamda vizeden yararlanan yaklaşık 10 bin kişinin kendi isteğiyle Türkiye’ye döndüğü, önümüzdeki günlerde ise yaklaşık 9 bin kişinin daha dönüş yapmasının beklendiği ifade ediliyor.

Kanada’daki depremzede vizesinden yararlanan bazı Türk vatandaşları ise “TS2023” adıyla bir platform kurarak kalıcı oturum talebinde bulundu.

Kanada hükümetine adil bir çözüm çağrısında bulunan depremzedeler, "Memleketlerimizde evlerimiz harabe oldu, yeni bir hayat için Kanada'ya geldik. Kalıcı oturum için adil ve makul bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandı.

