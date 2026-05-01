Süper Lig'de lider Galatasaray'ı konuk edecek Samsunspor'da 5 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

SAMSUNSPOR'DA 5 İSİM YOK

Samsunspor'da Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham yarınki maçta forma giyemeyecek.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Karadeniz temsilcisinde maç kadrosunda olmayan Olivier Ntcham'ın yanı sıra kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Başakşehir ile deplasmanda yapılacak müsabakada yer almayacak.

