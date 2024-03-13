Kandilli duyurdu: Balıkesir'de 3 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 18:09 - Güncelleme: 13 Mart 2024 18:15 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi merkezi Balıkesir olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 8.2 olarak kaydedildi.