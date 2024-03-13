Kandilli duyurdu: Balıkesir'de 3 büyüklüğünde deprem
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi merkezi Balıkesir olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 8.2 olarak kaydedildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sık sık artçı sarsıntıların yaşandığı yurt genelinde bu kez depremin merkezi Balıkesir oldu.
Kandilli Rasathanesi, Altıeylül ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3, derinliğini ise 8.2 olarak kaydetti.
AFAD ise büyüklüğünü 2.8 olarak duyurduğu depremin derinliğini 7 olarak açıkladı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi