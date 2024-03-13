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Haberler > Gündem > Kandilli duyurdu: Balıkesir'de 3 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu: Balıkesir'de 3 büyüklüğünde deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli duyurdu: Balıkesir&#039;de 3 büyüklüğünde deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi merkezi Balıkesir olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Verilere göre depremin büyüklüğü 3, derinliği ise 8.2 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sık sık artçı sarsıntıların yaşandığı yurt genelinde bu kez depremin merkezi Balıkesir oldu.

Kandilli Rasathanesi, Altıeylül ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3, derinliğini ise 8.2 olarak kaydetti. 

AFAD ise büyüklüğünü 2.8 olarak duyurduğu depremin derinliğini 7 olarak açıkladı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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