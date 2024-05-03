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Kandilli ilk verileri duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kandilli ilk verileri duyurdu! Elazığ&#039;da korkutan deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay'ın ardından Elazığ sallandı. AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Hatay'ın ardından Elazığ da sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 23.57'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Sarsıntı 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. AFAD'a göre deprem 8.77 kilometre derinlikte meydana geldi.

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Korkutan deprem, Tuneli, Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli ilk verileri duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem - 1. Resim

Öte yandan Hatay'ın Samandağ ilçesinde de saat 21.23'te 3.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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