Kandilli ilk verileri duyurdu! Elazığ'da korkutan deprem

Hatay'ın ardından Elazığ sallandı. AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Hatay'ın ardından Elazığ da sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 23.57'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. AFAD'a göre deprem 8.77 kilometre derinlikte meydana geldi.

Korkutan deprem, Tuneli, Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.

Öte yandan Hatay'ın Samandağ ilçesinde de saat 21.23'te 3.8 büyüklüğünde deprem olmuştu.