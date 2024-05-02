Kandilli ve AFAD duyurdu! Hatay Samandağ'da 3.8'lik deprem
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremin çok şiddetli olduğunu yazdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, saat 21.23'te kaydedilen depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu duyurdu. Korkutan sarsıntının merkez üssü ise Samandağ.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin yerle bir ettiği Hatay'da sarsıntılar devam ediyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kandilli Rasathanesi, Hatay'da saat 21.23'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Samandağ ilçesi olan sarsıntı 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. AFAD'a göre deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Çok sayıda sosyal medya kullanısıcı depremin şiddetli şekilde hissedildiğini yazdı. Korku ve paniğe neden olan sarsıntı Osmaniye, Adana, Kilis gibi çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi