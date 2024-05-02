Kandilli ve AFAD duyurdu! Hatay Samandağ'da 3.8'lik deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Mayıs 2024 21:32 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 21:47 - Güncelleme:

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Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremin çok şiddetli olduğunu yazdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, saat 21.23'te kaydedilen depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu duyurdu. Korkutan sarsıntının merkez üssü ise Samandağ.