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Kandilli ve AFAD duyurdu! Hatay Samandağ'da 3.8'lik deprem

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli ve AFAD duyurdu! Hatay Samandağ&#039;da 3.8&#039;lik deprem

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Hatay'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremin çok şiddetli olduğunu yazdı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, saat 21.23'te kaydedilen depremin büyüklüğünün 3.8 olduğunu duyurdu. Korkutan sarsıntının merkez üssü ise Samandağ.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin yerle bir ettiği Hatay'da sarsıntılar devam ediyor. 

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Kandilli Rasathanesi, Hatay'da saat 21.23'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Samandağ ilçesi olan sarsıntı 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. AFAD'a göre deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Çok sayıda sosyal medya kullanısıcı depremin şiddetli şekilde hissedildiğini yazdı. Korku ve paniğe neden olan sarsıntı Osmaniye, Adana, Kilis gibi çevre illerde de hissedildi.

Kandilli ve AFAD duyurdu! Hatay Samandağ'da 3.8'lik deprem - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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