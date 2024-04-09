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Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya&#039;da deprem: İşte ilk veriler...

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malatya Battalgazi'ye bağlı Gülümuşğaı mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu. AFAD'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 13.17'de yaşandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Henüz AFAD'tan ise bir açıklama gelmedi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu
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