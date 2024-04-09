Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: İşte ilk veriler...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 13:31 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 13:34 - Güncelleme:

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Malatya Battalgazi'ye bağlı Gülümuşğaı mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu. AFAD'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.