Kandilli Rasathanesi duyurdu! Malatya'da deprem: İşte ilk veriler...
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Malatya Battalgazi'ye bağlı Gülümuşğaı mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi Kandilli Rasathanesi duyurdu. AFAD'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Kandilli Rasathanesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Gülümuşağı mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 13.17'de yaşandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
Henüz AFAD'tan ise bir açıklama gelmedi.