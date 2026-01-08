İklim krizi ve kuraklık etkilerini iyiden iyiye hissettirmeye devam ediyor. Son olarak Eskişehir'de 3 yıl önce tarımsal sulama için açılan Gündüzler Barajı'nda su seviyesi; yağışın olmaması, bilinçsiz ekim ve su kullanımı nedeniyle ciddi biçimde düştü. Barajda su birikmesi için kapaklar kapatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan 8,3 milyon metreküp depolama hacmine sahip Gündüzler Barajı'nın inşaatı 2022 yılında tamamlanmıştı. Temelden 65 metre yüksekliğe sahip barajın tuttuğu suyun oldukça azaldığı tespit edildi. 72 bin dekar zirai arazinin suya ulaşması için inşa edilen Gündüzler Barajı, 2025 yılının sadece belli bir döneminde çiftçiye su sağlayabildi.

Bölgede çiftçilik yapan Hüseyin Fırat Ekmen'in iddiasına göre 2025 yılında yarım dönem tarıma su verebilen barajın daha sonra su yetersizliği nedeniyle kapakları kapatıldı. Su bitmesinde en büyük etkenler olarak ise yağmurun az yağması ve çiftçinin çok su isteyen ürünleri ekmesi olarak gösteriliyor.

Kapakları kapatıldı! 3 yıl önce açılan barajdaki su bitme noktasında

"HEPİMİZİN MAHSULÜ TARLADA YARIM KALDI"

Konuyla alakalı konuşan çiftçi Hüseyin Fırat Ekmen şu ifadeleri kullandı:

"Baraj 2022 yılında tamamlandı ve 2023 yılında faaliyete geçerek sulama yapılmaya başlandı. Ancak 2024 yılında fotoğraflarda da gördüğünüz gibi barajın suyu tamamen bitti. 2025 yılında sadece yarım dönem sulama yapılabildi, sonrasında ise su yetersizliği nedeniyle süreç durdu. Hepimizin mahsulü tarlada yarım kaldı."

"BARAJIN TEKRAR DOLMASI BİRAZ ZOR GÖRÜNÜYOR"

"Bölgemizde sulama, mahsul dönemi yarıyı biraz geçtikten sonra başlayabildi." diyen Ekmen, "Çiftçilerimiz genel olarak mısır, ayçiçeği ve pancar gibi su isteği yüksek ürünler ektiği için barajdaki suyumuz çok çabuk tükendi. Üstelik 7 ay boyunca bölgeye bir damla bile yağmur yağmadı; bu kuraklık susuzluğun en büyük göstergesidir. Şu anki tabloda barajın tekrar dolması biraz zor görünüyor. İnşallah yağışlar bol olur da barajımız yeniden dolar; ancak şu ana kadar yeterli yağış düşmediği için su seviyesinde bir artış olmadı" dedi.

