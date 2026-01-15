Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Suriye sınırına gitti. Suriye ordusu terör örgütü YPG'ye yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürürken, Tokel ise sınırda incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in Suriye sınırına gittiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, tarihinde, 6’ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri (Çıldıroba/Kilis) ve Soylu Üs Bölgesi’nde (Karkamış/Gaziantep) inceleme ve denetlemelerde bulundu." denildi.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Bilindiği gibi terör örgütü YPG, Suriye'de 10 Mart Mutabakatına uymayarak eylemlerini sürdürmeye çalışıyordu. Suriye ordusu bu kapsamda operasyon başlatmış ve terör unsurlarını Halep'ten çıkartmıştı.

Suriye ordusu bugün de Halep vilayetinin terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir bölgesine askeri takviye yapıyor. Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki son işgal bölgelerine yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında, Lazkiye'den sevk ettiği askeri konvoy bölgeye ulaştı.

TÜRKİYE'DEN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Halep'te terör örgütü SDG'ye yönelik düzenlenen operasyona ilişkin yapılan açıklamada; "Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

