Karabük’te lise öğrencisi gençler arasında çıkan kavgada, öldüresiye darp edilen genci esnaf kurtardı. Saldırgan gençleri durdurarak kavgayı sonlandıran esnaf, takdir topladı.

Farklı illerde çekilen akran zorbalığı görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Karabük’te yaşları 14-18 aralığında olan bir grup genç, sokak ortasında akranları olan bir genci darp etti.

Karabük’te liseli gençlerden liseli gence öldüresiye darp

TEKMELEYİP YERE FIRLATTI

Çıkan tartışma sonrasında darp edilen gencin yere fırlatıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kalabalık grubun darp ettiği gencin yardımına ise mahalle esnafı koştu.

KAVGAYI ESNAF AYIRDI

Ergenekon Mahallesi'nde kadın kuaförlüğü yapan bir esnaf duruma müdahale ederek genci, daha fazla darp edilmekten kurtardı. Genci yanına alan esnaf, saldırgan grubu dağıtarak kavgayı sonlandırdı.

KORKUNÇ SALDIRI KAMERADA

Gencin daha ciddi şekilde yaralanmasına engel olan esnafa, mahalleli de teşekkür etti. Korkunç saldırı anının kaydolduğu görüntülerde, gencin yere düştükten sonrada darp edilmeye devam edildiği görüldü.

Liseli gençler arasındaki kavga anı sosyal medyada da gündem olarak tepki topladı. Son olarak İstanbul Güngören’de çıkan ‘yan bakma’ kavgasında 17 yaşındaki Atlas Çağlayan göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.

