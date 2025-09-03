Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karadeniz'in ilk yat limanı için harekete geçildi! Projenin ihale süreci başlatıldı

Karadeniz'in ilk yat limanı için harekete geçildi! Projenin ihale süreci başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Karadeniz&#039;in ilk yat limanı için harekete geçildi! Projenin ihale süreci başlatıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'a kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı projesi için ihale sürecinin başlatıldığını duyurdu.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop'ta Karadeniz'in ilk ve tek yat limanının inşa edileceğini açıkladı. Maviş, sosyal medya paylaşımında, "Sinop'umuza kazandırılacak Kruvaziyer ve Yat Limanı için proje–etüt ihale süreci başlatıldı. 720 gün sürecek proje ve etüt çalışmalarının ardından yapım ihalesiyle birlikte yat limanımızın inşaatına başlanacak" ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'İN İLK YAT LİMANI 

Maviş, projeyle ilgili olarak, "Bu proje, Karadeniz'in ilk yat limanı olma özelliği taşıyor, bu yönüyle Sinop'umuz, yalnızca Karadeniz'in değil, Türkiye'de deniz turizminin en önemli uğrak noktalarından biri haline gelecek" dedi.

Milletvekili ayrıca, projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür ederek, "Güzel Sinop'umuza hayırlı olmasını diliyorum" mesajını paylaştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
