“Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Özel timlerin de yer aldığı operasyonlarda 3 tabanca da ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 4 ilde operasyon düzenlendi.

28 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, cezaevinde bulunan "Nuriş" lakaplı Nuri Ergin’in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Fatih başta olmak üzere İstanbul genelinde suç örgütü faaliyetleri yürüten yapılanmaların tespiti ve deşifresi amacıyla söz konusu çeteye yönelik İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Erzincan’ı kapsayan toplam 4 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Baskınlarda özel harekat timleri de yer aldı.

3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca da ele geçirildi.

53 ADRESE BASKIN YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 4 ildeki operasyonda 19 kişi gözaltına alınmıştı. Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapılmıştı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 kişinin gözaltına alındı, 8 kişinin ise arandığı öğrenilmişti. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildiği belirtilmişti.

