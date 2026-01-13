Korkutan kıyı erozyonu

"DENİZ YOLA KADAR ÇIKTI"

Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel, "Sabahlara kadar uyuyamıyoruz evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor. Bizim tek başımıza yapabileceğimi bir olay da değil bu. Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor. Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı. Deniz bugün duruldu. Durulmasa, tekrar olsa herhalde artık evlere veya iş yerlerine kadar sular girecektir" diye konuştu.