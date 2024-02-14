Kavga eden öğrencilerine 'Arkadaşlarınızı iyi seçin' dedi: 'Veliden öğretmene darp' iddiası

Gaziosmanpaşa'da bir okulda kız öğrenciler arasında tartışma çıktığı iddia edildi. Bu tartışma sonrası öğretmen öğrencilerine "Arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyerek bir konuşma yaptı. Tartışmaya karışan öğrencilerden biri, öğretmenin konuşmasını annesine anlatınca velinin okula gelerek öğretmene saldırdığı iddia edildi. Öğretmen darp raporu alırken polis merkezine götürülen veli serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa'da bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda kız öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı iddia edildi. Öğrencilerin tartışmasında öğretmenler araya girdi.

R.B. isimli öğretmen, öğrenciler arasındaki tartışma sonrası "Arkadaşlarınızı iyi seçmelisiniz" diyerek bir konuşma yaptı. Tartışmaya karıştığı iddia edilen kız öğrenci, eve gidince olanları ve öğretmenin söylediklerini annesi Y.P.'ye anlattı.

'VELİDEN ÖĞRETMENE DARP' İDDİASI

Anne yapılan konuşmaya sinirlenerek okula geldi. Anneyle, R.B. isimli öğretmen arasında tartışma çıktı. Olaya müdahale eden okul müdürü tarafları odasına çağırdı.

Burada Y.P. isimli veli, R.B isimli öğretmene saldırdı. Veli Y.P.'yi okul müdürü sakinleştirirken, öğretmenin yüzünden ve elinden yaralandığı kaydedildi. Hastaneye giden öğretmenin darp raporu aldığı, polis merkezine götürülen Y.P.'nin ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

'TÜM ŞİDDET EYLEMLERİNİ KINIYOR VE LANETLİYORUZ'

Olayın ardından basın açıklaması yapan Eğitim-Bir-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Mahmut Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim ve şiddeti aynı cümle içerisinde kullanmak bile bizi derinden yaralamaktadır. Eğitimciye saldırı, topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Pazartesi günü bahçesinde bulunduğumuz Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi maalesef okul içerisinde bir öğretmenimize saldırıda bulundu. Meslektaşımıza ve mesai arkadaşlarına geçmiş olsun diyor, bu saldırıyı ve kamu çalışanlarına yönelik tüm şiddet eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz.

'OKULLAR KABA KUVVETLE PROBLEM ÇÖZÜLECEK YERLER DEĞİL'

Okullara giriş çıkışın da, iş takibinin de, problem çözmenin de bir yolu, adabı vardır. Okullar kaba kuvvetle problem çözülecek yerler değildir. Eğitim çalışanlarımızın şiddete maruz kalmaları asla kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü onlar bütün bir toplumun aklını, duygusunu, umudunu temsil ederler. Şiddet ve eğitim doğaları gereği asla yan yana gelmemesi gereken iki kavramdır ve öyle de olmalıdır."