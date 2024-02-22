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    • Haberler > Gündem > Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarında 8. gün: Komandolar dalıyor, su altı robotları tarıyor

    Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarında 8. gün: Komandolar dalıyor, su altı robotları tarıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Marmara Denizi, Gemi, Mürettebat, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 8. gününde de devam ediyor. 660 personelin katıldığı çalışmalara 4 SAS komandosu dahil 30 dalgıç da eşlik ediyor.

    Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu.

    2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

    6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 5 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. İki gün önce ise SAS komandoları yaptığı dalış sonrası gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Batuhan A. gemisindeki aramalar, 8'inci gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 660 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

    4 SAS KOMANDOSU DAHİL 30 DALGIÇ VAR

    Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Sualtı Savunma (SAS) komandolarından 4 dalgıçta destek veriyor. Toplam 30 dalgıç bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 30 balıkçı teknesi kendilerine verilen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmaları yapıyor. 22. Dalışla makine dairesinden çalışılmaya başlandı.

    Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarında 8. gün! - 1. Resim

    İNSANSIZ SU ALTI ROBOTU KULLANILIYOR

    Dalışların koordinasyonu "TCG Akın Gemisi"nden sağlanıyor. Denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemi üzerinde konuşlu Nene Hatun Gemisi'ndeki görevliler ise İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve taramalarını sürdürüyor.

    Kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarında 8. gün! - 2. Resim

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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