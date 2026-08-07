Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında korkutan deprem!

Akdeniz, son dakika bir deprem haberiyle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, saat 10.10'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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