Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında korkutan deprem!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında korkutan deprem!

Akdeniz, son dakika bir deprem haberiyle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaydet
a- | +A
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Son dakika deprem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, saat 10.10'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Acun Ilıcalı'dan Bakan Ersoy'a ziyaret!
Acun Ilıcalı'dan Bakan Ersoy'a ziyaret!
Kaydet
ÖZEL | Trabzonspor'un eski golcüsü, Salah'a övgü yağdırdı: Birlikte oynasaydık en az 15 gol atardım
Trabzon'un eski golcüsü, Salah'a övgü yağdırdı
Kaydet
Binlerce liralık vurgun! Mağdur sayısı artıyor: Sahiplendirme yalanıyla
Sahiplendirme yalanıyla "pet taksi" tuzağı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.