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Acun Ilıcalı'dan Bakan Ersoy'a ziyaret!

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Acun Ilıcalı'dan Bakan Ersoy'a ziyaret!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu Acun Ilıcalı'yı kabul etti. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili fotoğraf da paylaştı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, makamında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yı kabul etti.

Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı’yı Bakanlığımızda ağırladık.

Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk; medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık.

Türkiye’nin zengin kültürel birikimini ve eşsiz turizm değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak yeni fikirler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Nazik ziyareti ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum."

Acun Ilıcalı'dan Bakan Ersoy'a ziyaret!
Başlık ResmiAcun Ilıcalı'dan Bakan Ersoy'a ziyaret!
Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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