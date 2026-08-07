Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, televizyoncu Acun Ilıcalı'yı kabul etti. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili fotoğraf da paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, makamında ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yı kabul etti.

Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı’yı Bakanlığımızda ağırladık.

Görüşmemizde ülkemizin kültür, sanat ve turizm alanındaki tanıtım gücünü artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk; medya ve içerik üretiminin bu süreçte üstlenebileceği rolü ele aldık.

Türkiye’nin zengin kültürel birikimini ve eşsiz turizm değerlerini geniş kitlelerle buluşturacak yeni fikirler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Nazik ziyareti ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Ilıcalı’ya teşekkür ediyorum."

Acun Ilıcalı'dan Bakan Ersoy'a ziyaret!

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası