Kayseri’de müteahhit A.K.’nin "ev satma vaadiyle" yüzlerce kişiden para topladığı ancak daireleri teslim etmediği iddiası, mağdur vatandaşları isyan ettirdi. Suç duyurusunda bulunan yüzlerce kişi, yetkililerden yardım talep ederek paralarının ve haklarının geri verilmesini istedi.

Kayseri’de bir grup vatandaş, müteahhit A.K.’nin "konut satma vaadiyle" kendilerinden para topladığını ancak daireleri teslim etmediğini iddia ederek harekete geçti. Mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, inşaatın satış ofisi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

Durumu yargıya taşıdıklarını söyleyen grup, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

"BABAM BU SÜREÇTE KANSER OLDU"

Mağdurlardan Hülya Işık, yaşadıkları sürecin sadece görünen kısmının aktarıldığını belirterek şunları söyledi:

“Buradaki herkes, yılların emeğini bir araya getirip bu projeye yatırım yaptı. Kimimiz temizlik yaparak, kimimiz zor şartlarda çalışarak bu paraları biriktirdik. Şu anda hem burada hem başka yerlerde bulunan birçok kişi gerekli yerlere suç duyurusunda bulundu. Eğer biraz vicdanınız varsa, çıkıp bu insanların hakkını teslim edin.

Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Biz hukuka güveniyoruz ve paramızın, tapularımızın geri verilmesini talep ediyoruz. Babam bu süreçte büyük stres yaşadı ve 1,5 yıl içinde kanser oldu. Buna rağmen bize hiçbir hak teslim edilmedi, sadece oyalanıp durduk.”

Kayseri'de büyük 'müteahhit' vurgunu! Peşinatları topladı, ortadan kayboldu

"600 BİN TL PEŞİNAT VERDİM, ÇARESİZ DURUMDAYIZ"

Bir diğer mağdur Yıldız Diler ise yaşadıkları mağduriyetin boyutunun çok geniş olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Burada bulunan herkes alın teriyle biriktirdiği parasını peşinat olarak verdi. Ortada nitelikli dolandırıcılık iddiası var ve mağdur sayısının 2 bini aştığı söyleniyor. Ben 600 bin TL peşinat ödedim. Satışını yaptığı tüm daireleri satarak ortadan kaybolmuş. 2025 sonunda teslim edilmesi gereken evime dair ortada hiçbir şey yok. Kurumlardan yardım bekliyoruz, hepimiz çaresiz durumdayız."

