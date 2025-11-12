Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > 23 ilde büyük operasyon: Müteahhitleri dolandıran çete çökertildi!

23 ilde büyük operasyon: Müteahhitleri dolandıran çete çökertildi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda, 12 inşaat firmasını "uygun fiyata demir satma" vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi. Aralarında elebaşlarının da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı, 22'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda müteahhidin "uygun fiyata inşaat demiri satışı" vaadiyle dolandırıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti.

19 MİLYON TL DOLANDIRMIŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin Y.G. (37), A.B. (33) ve A.C. (53) liderliğinde 26 paravan şirket kurarak dolandırıcılığı organize ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin bu şirketler üzerinden 12 farklı inşaat firmasını toplam 19 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

23 ilde büyük operasyon: Müteahhitleri dolandıran çete çökertildi! - 1. Resim

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

4 Kasım'da Adana merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YAKLAŞIK 2 MİLYAR TL'LİK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Polis, şüphelilerin para trafiğini gizlemek için kurdukları 26 paravan şirketin hesaplarında 1 milyar 815 milyon 435 bin TL'lik işlem hacmi tespit etti. Bu şirketlerin banka hesaplarına ve ticaret sicillerine tedbir konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 111 banka hesabına bloke konulurken, 22 lüks otomobile de el konuldu.

23 ilde büyük operasyon: Müteahhitleri dolandıran çete çökertildi! - 2. Resim

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 kişi serbest bırakıldı. Aralarında elebaşlarının da olduğu 47 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 22'si tutuklandı, 25'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pasifik Holding katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? PAHOL halka arz tarihleri açıklandıŞehit babasının sözleri yürekleri dağladı: 'Zaten siz de benim oğlumsunuz'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttu! "Vicdanen doğru olanı yaptım" - 3. SayfaHer şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttuKayıp annenin cesedini, kuzgun kuşlarını takip eden vatandaşlar bulmuş - 3. SayfaYerlerini, cesede gelen kuzgunlar açık etmişKaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı - 3. SayfaKaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralıİstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar varAnkara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAnkara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı varBartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti! Küle döndüler - 3. SayfaBartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...