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    Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı

    İstanbul'da "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yürüyüşü sonrasında Kelime-i Tevhid bayrağı açan İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan E.A’nın ifadesi ortaya çıktı.

    Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
    Gündem Haberleri  / -

    İstanbul Fatih’te dün sabah yapılan 'Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' yürüyüşüne katılan İsmail Aydemir, yürüyüş sonrası elinde Kelime-i Tevhid Bayrağı ile yürüdü.

    Aydemir'e Galata Köprüsü üzerinde Üniversite öğrencisi E. A. yumrukla saldırdı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken E. A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı

    İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

    E.A. savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. E. A.’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

    "HASSAS ZAMANLARDAYIZ DEDİM”

    E.A., savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Benim babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim.

    Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, ‘sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız’ dedim.

    “SÖZLÜ OLARAK UYARMAM GEREKİRDİ”

    Kendisi de bana ‘istediğimi taşırım’ dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince bende kendimi korumak amacıyla yumruk attım. Sözlü olarak uyarmam gerekirdi.

    Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim." dedi.

    Düzenleyen:  - Gündem
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    Haberler > Gündem > Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşa saldırmıştı! İlk ifadesi ortaya çıktı
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