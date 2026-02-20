Sakarya Büyükşehir Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak amacıyla 3 yeni güzergah üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Serdivan'daki 20 metre genişliğinde ve iki gidiş-iki geliş şeklinde tasarlanan yeni cadde, mevcut 4 bin 500 metrelik mesafeyi 200 metreye düşürecek.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşım alternatiflerini artırmak amacıyla Adapazarı ve Serdivan'da yürütülen çalışmalar kapsamında Çevre Yolu'ndan Kuzey Terminali'ne, Beşköprü'den Serdivan ilçe merkezine kadar birçok noktada kesintisiz ulaşım hedefleniyor.

700 METRE UZUNLUĞUNDAKİ CADDE ALTERNATİF OLUŞTURACAK

Başkan Yusuf Alemdar'ın inceleme yaptığı ilk nokta olan Alparslan Türkeş Caddesi'nde kamulaştırma, kazı-dolgu ve kaldırım çalışmaları tamamlandı. 700 metre uzunluğundaki yeni cadde, Çevre Yolu ile Kuzey Terminali arasında bağlantı sağlayarak şehir merkezi trafiğine alternatif oluşturacak. Güzergahta asfalt serim işlemlerine yakında başlanması planlanıyor. İncelemelerin bir diğer durağı olan 32. Sokak'ta ise altyapı ve istinat duvarı çalışmaları bitirildi. Medeniyet Bulvarı ile Eski Kazımpaşa hattını birbirine bağlayacak olan güzergah; asfalt serimi, kaldırım imalatı ve aydınlatma sistemlerinin kurulumunun ardından hizmete açılacak.

Kentte trafiği rahatlatacak proje! Yeni caddeler, yeni yollar geliyor

4 BİN 500 METRELİK YOL 200 METREYE İNECEK

Serdivan ilçe merkezi ile Beşköprü Mahallesi arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak olan 4. Cadde projesinde de sona yaklaşıldı. 20 metre genişliğinde ve iki gidiş-iki geliş şeklinde tasarlanan yeni cadde, mevcut 4 bin 500 metrelik mesafeyi 200 metreye düşürecek. Güzergâhta geniş kaldırımlar ve yürüyüş yolları da yer alacak.

"ÇALIŞMALAR SÜRATLE DEVAM EDİYOR"

Saha incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Şehrimizin ulaşım alternatiflerini çoğaltarak vatandaşlarımızın yolculuk sürelerini kısaltmak için çalışıyoruz. İhtiyaç duyulan noktalarda gerekli müdahaleleri yaparak 3 yeni arterde işlemlerimize süratle devam ediyoruz. Önemli aşamalar kaydettiğimiz güzergâhları en kısa sürede hemşerilerimizle buluşturacağız" dedi.

